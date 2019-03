Lok Sabha Election 2019: लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस के गढ़ अमेठी पहुंची। इस दौरान उन्होंने वहां स्थानीय कार्यकर्ताओं और जनता से मुलाकात भी की। इस बीच प्रियंका ने लोगों से चुनावी तैयारियों के बारे में पूछा। यही नहीं, प्रियंका गांधी ने साल 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तरफ इशारा करते हुए कार्यकर्ताओं से सवाल किया कि तैयारी कैसी चल रही है? बता दें कि इसका एक वीडियो भी सामने आया है। इसके अलावा प्रियंका ने कहा कि इस बार राहुल गांधी अमेठी से ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे।

क्या बोलीं प्रियंका गांधी वाड्रा: बता दें कि भाई राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा ने बूथ कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता से मुलाकात कर लोकसभा चुनाव तैयारियों समीक्षा की। बता दें कि इस दौरान न्यूज एजेंसी एएनआई ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें प्रियंका पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहीं हैं। इस वीडियो में प्रियंका कह रही हैं, ‘तैयारी कर रहे हो आप चुनाव की? इस वाले की नहीं, 2022 के लिए? कर रहे हो?’

#WATCH Priyanka Gandhi Vadra, Congress General Secretary for eastern UP, while interacting with party workers in Amethi's Gauriganj: Tayyari kar rahe ho aap chunaav ki? Iss wale ki nahi, 2022 ke liye? Kar rahe ho? pic.twitter.com/PfuixUIhWk

— ANI UP (@ANINewsUP) March 27, 2019