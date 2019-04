2019 लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत मंगलवार (23 अप्रैल) को वोटिंग हुई। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत 13 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 116 सीटों पर मतदान हुआ। ऐसे में गुजरात में सिर्फ एक शख्स के लिए पोलिंग बूथ बनाने की भी खबर सामने आई है।

गिर के जंगल में बना पोलिंग बूथ: गुजरात में चुनाव आयोग ने सिर्फ एक वोटर के लिए पोलिंग बूथ बनाया। बता दें कि ये पोलिंग बूथ जूनागढ़ में गिर के जंगल में बनाया गया। वहीं जिस शख्स के लिए यह पोलिंग बूथ बनाया गया उनक नाम है भारतदास बापू।

Gujarat:A polling booth in Gir Forest has been set up for 1 voter in Junagadh.Voter Bharatdas Bapu says,“Govt spends money for this polling booth for 1 vote.I’ve voted&it’s 100% voter turnout here.For 100% voter turnout everywhere,I request all to go&vote.” #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/N0xYNKSK0S

