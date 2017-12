छिंदवाड़ाः एयरपोर्ट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ पर पुलिसवाले ने तानी राइफल, सस्पेंड

पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद कमलनाथ की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही हुई है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक पुलिसकर्मी ने उन पर राइफल तान दी। यह घटना शुक्रवार शाम चार बजे के आसपास की है। कमलनाथ इस दौरान राज्य से बाहर जा रहे थे। इस दौरान उनके साथ कोई सुरक्षाकर्मी नहीं था। लिहाजा उन्हें इस तरह की घटना से दो-चार होना पड़ा। पूर्व केंद्रीय मंत्री की यहां से दिल्ली के लिए फ्लाइट थी। वह एयरपोर्ट परिसर में जैसे ही पहुंचे, एक पुलिसकर्मी ने उन पर राइफल तान दी। घटना के बाद से पूरे प्रशानिक अमले में खलबली मच गई। थोड़ी देर बाद इस बारे में एक शख्स ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। टि्वटर पर लोगों ने इस घटना पर हैरानी जताई और इसकी कड़े शब्दों में निंदा की। एक यूजर ने लिखा कि उस पुलिस वाले के हाथ काट देने चाहिए।

उधर, कमलनाथ पर राइफल तानने वाले पुलिसकर्मी की पहचान हो गई है। एयरपोर्ट पर रत्नेश पवार नाम के कांस्टेबल ने राइफल तानी थी। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, यह बात अभी तक सामने नहीं आ सकी है। हालांकि, पुलिस विभाग ने कार्रवाई करते हुए उसे तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि कमलनाथ कुल 10 बार सांसद रहे हैं।

A Police man loads his rifle to fire at Kamal Nath ji in Chhindwara airstrip. Is this politics of hatred. Should be condemned in strongest terms.

— Vivek Tankha (@VTankha) December 15, 2017