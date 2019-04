Lok Sabha Election 2019: लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान भारतीय चुनाव आयोग ने एक आईएएस अधिकारी को सस्पेंड किया था। ओडिशा में प्रतिनियुक्त पर तैनात आईएस रैंक के मतदान पर्यवेक्षक मोहम्मद मोहसिन को प्रधानमंत्री के हेलिकॉप्टर की तलाशी के संबंध में सस्पेंड किया था। इस मामले को लेकर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी का बयान आया है।उन्होंने इस निलंबन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।

उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयोग दोनों के पास अच्छा मौका था कि दोनों को अपनी छवि सुधार लें लेकिन दोनों ऐसा करने से चूक गए। पूर्व चुनाव आयुक्त ने अपने ट्विटर अकाउंट से यह प्रतिक्रिया दी।गौरतलब है कि मंगलवार (16 अप्रैल) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा दौरे पर गए थे, जहां सुरक्षा में तैनात एसपीजी से मोहसिन ने प्रधानमंत्री मोदी हेलीकॉप्टर की जांच करने का अनुरोध किया था।

PM’s chopper raid incident is a great opportunity missed ! Please see my views. pic.twitter.com/VqOjSVwfmK

