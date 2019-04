सोमवार को लोकसभा के तीसरे चरण का मतदान किया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अहमदाबाद में अपना वोट डाला। पीएम मोदी ने वोट डालने से पहले गांधीनगर में अपनी मां हीराबेन मोदी का आशीर्वाद भी लिया। पीएम मोदी और उनकी मां हीराबेन मोदी की मुलाकात का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें हीराबेन मोदी अपने बेटे और देश के प्रधानमंत्री का मुंह मीठा कराती नजर आ रही हैं। इस दौरान हीराबेन मोदी ने पीएम मोदी का तिलक भी किया और उन्हें चुनरी भेंट करते हुए विजय का आशीर्वाद दिया। इसके बाद पीएम मोदी ने कुछ देर बैठकर मां हीराबेन मोदी से बातचीत भी की।

#WATCH PM Narendra Modi meets his mother Heeraben Modi at her residence in Gandhinagar and takes her blessings. #Gujarat pic.twitter.com/uRGsGX0fcw

— ANI (@ANI) April 23, 2019