Lok Sabha Election 2019: मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा ने साध्वी प्रज्ञा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। उम्मीदवारी की घोषणा के बाद से ही विपक्षी पार्टियां भाजपा और साध्वी प्रज्ञा पर हमलावर हो गई हैं। बता दें कि साध्वी प्रज्ञा साल 2008 में हुए मालेगांव विस्फोट में आरोपी हैं और फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं। इस फैसले को लेकर भाजपा पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद साध्वी प्रज्ञा के बचाव में आ गए हैं। दरअसल शुक्रवार को टाइम्स नाउ को दिए एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी का बचाव किया। वहीं पीएम मोदी के बयान के बाद विपक्षी पार्टियों ने भी पलटवार किया है।

पीएम बोले- ‘कांग्रेस को भारी पड़ेगा’: इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि “एक सभ्यता, जो बीते 5000 सालों से वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया, उसे आतंकवाद के साथ जोड़ा गया! साध्वी प्रज्ञा की भोपाल से उम्मीदवारी एक ‘प्रतीक’ है, उनके लिए जिन्होंने यह किया। यह ‘प्रतीक’ कांग्रेस को भारी पड़ने वाला है।” पीएम ने कहा कि ‘एक महिला, जो कि साध्वी है, उसे इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया।’ पीएम मोदी ने सिख दंगों को लेकर कांग्रेस को घेरा और आरोप लगाया कि ‘अमेठी के सांसद और रायबरेली की सांसद भी जमानत पर बाहर हैं, लेकिन उनके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है!’

I would request PM Modi to give his next party ticket to Babu Bajrangi. Then give a ticket to Asaram Babu and the next ticket to Ram Rahim: @ghanshyamtiwari National Spokesperson SP on PM Modi backs ticket to Sadhvi Pragya. | #May23WithTimesNow #PMModiOnTimesNow pic.twitter.com/Px9jfIiYxM

