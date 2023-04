PM मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक, रोड शो के दौरान काफिले के सामने फेंका गया फोन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में एक बार फिर चूक हो गई है। मैसूर में जब पीएम का रोड शो चल रहा था, तब एक शख्स ने अपना फोन काफिले की तरफ फेंक दिया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए उस शख्स को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की जा रही है।

पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में एक बार फिर चूक हो गई है। मैसूर में जब पीएम का रोड शो चल रहा था, तब एक शख्स ने अपना फोन काफिले की तरफ फेंक दिया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए उस शख्स को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि फोन फेंकने वाला शख्स भी पीएम मोदी के रोड शो का हिस्सा बनने आया था। पुलिस पूछताछ में उसने बताया है कि वो तो पीएम की तरफ फूल फेंक रहा था, लेकिन गलती से फोन भी गिर गया। अभी के लिए पुलिस ने इस पूरे मामले में अपनी तरफ से कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन शख्स से लगातार सवाल-जवाब किए जा रहे हैं। यहां ये जानना जरूरी है कि ये कोई पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक हुई हो। इससे पहले भी पीएम की सुरक्षा में चूक हो चुकी है, वो भी कर्नाटक चुनाव के दौरान ही। असल में कुछ दिन पहले दावणगेरे में एक शख्स पीएम मोदी के काफिले की ओर भागा था। उसे तुरंत पुलिस ने रोक लिया था, लेकिन इसे सुरक्षा के लिहाज से चिंताजनक माना गया। बड़ी बात ये है कि कर्नाटक में हर बार पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक तब हुई है जब उनकी तरफ से रोड शो किया गया। इससे पहले इस साल जनवरी में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला था जब हुबली में एक बच्चा पीएम मोदी की ओर भागा था. उसने दावा किया था कि वो प्रधानमंत्री का प्रशंसक है और उन्हें माला पहनाना चाहता था। बाद में पुलिस ने भी इस थ्योरी को सही मानते हुए बच्चे को छोड़ दिया था। वैसे पीएम की सुरक्षा में सबसे बड़ी चूक पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिली थी। असल में जब पीएम मोदी चुनावी प्रचार के लिए पंजाब गए थे, तब किसान आंदोलन की वजह से उनके काफिले को हाईवे पर ही 20 मिनट तक रुकना पड़ा था। उनके काफिले के पास ही कई किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उस मामले में पीएम मोदी के तब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को दिए गए बयान ने भी विवाद को और ज्यादा बढ़ाने का काम कर दिया था। https://www.jansatta.com/blank.html

पढें Elections 2023 (Elections News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram