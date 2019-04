पीएम नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार (26 अप्रैल) को वाराणसी से लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। पीएम मोदी द्वारा पेश किए गए हलफनामे के मुताबिक पीएम मोदी की संपत्ति में करीब 50 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। बता दें कि पीएम नरेन्द्र मोदी की कुल चल-अचल संपत्ति 2.51 करोड़ रुपए बताई गई है।

कुल 2.51 करोड़ रुपए की संपत्ति: पीएम मोदी के हलफनामें के मुताबिक मोदी की कुल चल-अचल संपत्ति 2,51,36,119 रुपए है। वहीं 2014 में उनकी कुल चल अचल संपत्ति 1,65,91,582 रुपए थी। वहीं बात अगर पीएम नरेन्द्र मोदी के गुजरात के गांधीनगर स्थित घर की कीमत की करें तो उसके कीमत 2014 में एक करोड़ बताई गई थी जबकि इस बार इसकी कीमत 1.10 करोड़ बताई गई है। घर के अलावा पीएम मोदी ने सोने की चार अंगूठियों की कीमत 1,13,800 रुपए बताई है। वहीं 2014 में 45 ग्राम की इन अंगूठियों की कीमत 1,35,000 रुपए बताई गई थी। यानी पिछले 5 साल में इन अंगूठियों की कीमत 21 हजार 200 रुपए घट गई है।

जानें कितना है बैंक अकाउंट: नामांकन में पेश किए गए हलफनामे के मुताबिक गांधीनगर स्थित एसबीआई बैंक खाते में उनके 4 हजरा 143 रुपए हैं। वहीं एफडी में 1,27,81,574 रुपए, 7,61,466 रुपए की एनएससी और 1,90,347 रुपए की एलआईसी है। इसके साथ ही एक कंपनी में पीएम मोदी के 20 हजार रुपए के शेयर भी हैं। वहीं 38 हजार 750 नकद बताए।

2014 के हलफनामे का रिपोर्ट कार्ड: बात अगर पीएम मोदी के 2014 के रिपोर्ट कार्ड की करें तो तब हलफनामे में 32 हजार 700 रुपए कैश, 58.54 लाख रुपए बैंक खातों में जमा रकम, 20 हजार रुपए के कंपनी में शेयर, 2.35 लाख रुपए की एनएससी और 1.99 लाख रुपए की एलआईसी बताई गई थी।

National Hindi News, 26 April 2019 LIVE Updates: दिनभर की बड़ी खबरों के लिए क्लिक करें

कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं: बता दें कि पीएम नरेन्द्र मोदी द्वारा पेश किए गए हलफनामे में उनके खिलाफ एक भी क्रिमिनल केस नहीं है।

Read here the latest Lok Sabha Election 2019 News, Live coverage and full election schedule for India General Election 2019

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App