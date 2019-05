प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दो दिवसीय दौरे पर शनिवार को केदारनाथ मंदिर पहुंचे। अपने दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री बद्रीनाथ मंदिर जाएंगे। शनिवार की रात प्रधानमंत्री केदारनाथ मंदिर के नजदीक ही बिताएंगे। इस दौरान वह मंदिर के पास वाली पवित्र गुफा में रात्रि प्रवास करेंगे और ध्यान लगाएंगे। पीएम मोदी 20 घंटे का ध्यान लगाएंगे और रविवार की सुबह उनका ध्यान समाप्त होगा। प्रधानमंत्री की यह यात्रा पूरी तरह से निजी रहेगी। हालांकि सोशल मीडिया पर इसे लेकर खूब बातें हो रही हैं। केदारनाथ से प्रधानमंत्री की जो शुरुआती तस्वीरें सामने आयी हैं, उन पर पीएम मोदी को सोशल मीडिया पर लोग जमकर ट्रोल कर रहे हैं।

दरअसल एक तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुफा में ध्यान लगाते नजर आ रहे हैं। इस दौरान वह गद्दे पर बैठे नजर आ रहे हैं और पीएम के पास एक तकिया भी दिखाई दे रहा है। जिसे लेकर सोशल मीडिया पर लोग उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है।

A normal person needs Peace, Quiet, & Solidute to Meditate. Modiji needs a Cameraman!#Kedarnath#MuteModi pic.twitter.com/Y5a6zbax99 — Shama Mohamed (@drshamamohd) May 18, 2019

Pillow & Bed also…. — जागरूक देशवासी पंकज (@erpankaj25) May 18, 2019

Ye konsi 5 star cave h bhai,takiya bhi h,gadda bhi h aur ek cute si Window bhi…wah modiji waah — prajjawaltyagi (@prajjawaltyagi6) May 18, 2019

For a sec blinking his eye just to check whether cameramen are there or bhaag gaye — Thakur Baldev Singh (@HathwalaThakur) May 18, 2019

He will sleep now till morning, he has all mattress pillows in place… 5 star camping at Kedarnath!! Compete crook — PomPomGobarmint (@rustyDustyRoad) May 18, 2019

Meditation on mattress and with a pillow ?? — @Thinkforit (@Thinkforit) May 18, 2019

बता दें कि शुक्रवार की शाम में ही सातवें और आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार थमा है। 23 मई को चुनाव के नतीजे आने हैं और उससे पहले प्रधानमंत्री केदारनाथ मंदिर के दर्शनों के लिए पहुंचे हैं। पीएम पद संभालने के बाद से नरेंद्र मोदी चौथी बार केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। जिस गुफा में पीएम मोदी ध्यान लगाएंगे, वह हिमालय की चोटियों के मध्य में स्थित है, जिसकी समुद्रतल से ऊंचाई 11,664 फीट है। पीएम मोदी शनिवार सुबह साढ़े नौ बजे केदारनाथ धाम पहुंचे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने केदारनाथ धाम में हो रहे पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की।

इसके बाद मंदिर में रेड कारपेट पर चलकर पीएम ने मंदिर में दर्शन और पूजा की और उसके बाद पैदल ही गुफा की तरफ गए। पीएम मोदी ने करीब डेढ़ किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। प्रधानमंत्री इस दौरान एक खास परिधान ध्यूंखा में नजर आए। पीएम ने भगवा रंग का एक कपड़ा कमर से बांधा हुआ था। यह केदारनाथ घाटी का पारंपरिक पहनावा है।

