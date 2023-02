Meghalaya Election: मेघालय स्टेडियम में SPG को भी नहीं मिली जगह, अफसरों ने बताया- पीएम मोदी की रैली को क्यों नहीं मिली इजाजत

भाजपा ने सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) पर प्रधानमंत्री का “अपमान” करने का आरोप लगाया है।

मेघालय स्टेडियम में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली को अनुमति नहीं मिलने के मामले ने तूल पकड़ लिया था। (Prime Minister Narendra Modi/Express File Photo)

