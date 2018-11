राजस्थान में सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड बदलने को बेताब भाजपा के लिए स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं। बुधवार को भी उन्होंने नागौर में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को जमकर निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा, ‘मैंने अपना जीवन जिया है जैसे आपने। न तो आप मुंह में चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए थे न ही मैं। न तो आपके माता-पिता ने कभी किसी पर शासन किया है और न ही मेरे माता-पिता ने किया है।’

नामदार मूंग-मसूर में फर्क नहीं समझतेः मोदी ने नागौर में भी नामदार बनाम कामदार का तंज कसा। उन्होंने कहा कि जिस नामदार को ये नहीं पता कि चने का पौधा होता है कि चने का पेड़ होता है, जो नामदार मूंग और मसूर में फर्क नहीं समझते, वो आज देश को किसानी सिखा रहें हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री अलवर और भीलवाड़ा समेत कई सभाएं कर चुके हैं।

