राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने इतिहास से जुड़े बीसी (BC) और एडी (AD) को नए तरीके से राजनीतिक तौर पर परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि BC का मतलब Before congress और AD का मतलब After Dynesty होता है। पीएम ने कहा, “कांग्रेस के हमारे मित्र चीजों को दो समय अवधि में देखते हैं। एक BC है, मतलब कि Before congress, जब कुछ नहीं हुआ और दूसरा AD अर्थात After Dynasty, जब सबकुछ हुआ। मोदी और बीजेपी की आलोचना करते-करते देश की बुराई करने लगते हैं।

नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, “महात्मा गांधी ने भी कांग्रेस को भंग करने की सिफारिश की थी। इसलिए ‘कांग्रेस मुक्त भारत’ मेरा नारा नहीं है, मैं तो सिर्फ गांधी जी की इच्छा को पूरा कर रहा हूं। श्रद्धांजलि के रूप में ये करना ही करना है, कितनी भी मिलावट कर लो बच नहीं सकते।” उन्होंने कहा, “दो गाने काफी प्रसिद्ध हुए थे, एक ‘बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई’ और दूसरा ‘महंगाई डायन खाये जात है’। दोनों गाने किसके शासनकाल में बने? एक इंदिरा जी के शासनकाल में और दूसरा रिमोट कंट्रोल वाली सरकार में। महंगाई और कांग्रेस का मजबूत जोड़ है।”

पीएम ने कहा, “जो भाग गए वो टि्वटर पर रो रहे हैं कि मैं तो 9 हजार करोड़ लेकर निकला था लेकिन मोदी ने 13 हजार करोड़ रुपये मेरा जब्त कर लिया। टि्वटर कर रहे हैं और बोलते हैं कि सुबह उठता हूं तो पता चलता है कि मेरी आज ये संपत्ति का पता लग गया तो वो भी जब्त हो गई।”

मोदी ने कहा, “हमारी सरकार में सितंबर 2017 से लेकर नवंबर 2018 तक यानि करीब 15 महीने में लगभग एक करोड़ 80 लाख लोगों ने पहली बार प्रोविडेंट फंड में पैसा कटाना शुरू किया। इनमें से भी 64 प्रतिशत 28 साल से कम उम्र के हैं। पिछले चार सालों में 6.35 लाख नए कमाने वाले लोग सामने आए। आप सोचते हैं कि यदि कोई डॉक्टर एक क्लिनिक और नर्सिंग होम खोलता है तो क्या वह एक लोगों को रोजगार देगा? क्या एक सीए एक व्यक्ति को रोजगार देगा? नहीं। वह कई लोगों को रोजगार देगा।”

