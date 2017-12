गुजरात चुनाव: लाइन में लगकर पीएम मोदी ने डाला वोट, बड़े भाई का भी लिया आशीर्वाद

गुजरात विधानसभा चुनाव 2017 के दूसरे चरण के मतदान में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वोट डालने पहुंचे। उन्होंने साबरमती के राणिप पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। वोट डालने से पहले पीएम मोदी लाइन में भी लगे। इससे पहले, उन्होंने बड़े भाई सोम मोदी का आशीर्वाद भी लिया। वोट डालकर बाहर निकलने के बाद मोदी ने वहां मौजूद लोगों से न केवल हाथ मिलाया, बल्कि स्याही लगी अपनी उंगली भी पत्रकारों को दिखाई। पोलिंग बूथ पर मोदी की सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। एसपीजी कमांडोज में घिरे मोदी ने वहां खड़ी भीड़ को निराश नहीं किया और हाथ हिलाकर अभिवादन किया। वहीं, पीएम की मां हीराबेन ने भी आज गांधीनगर के आर्यभट्ट हाई स्कूल में स्थित मतदान केंद्र में अपना वोट डाला। उनके साथ उनके छोटे पुत्र पंकज मोदी और परिवार के अन्य सदस्य भी थे। प्रधानमंत्री की मां ने अपना वोट डालने के बाद मतदान केंद्र के बाहर खड़े मीडियार्किमयों को स्याही लगी हुई उंगली दिखाई। उनकी उम्र 90 वर्ष के करीब है। उन्होंने मतदान केंद्र से बाहर संवाददाताओं से कहा, ‘”भगवान गुजरात का कल्याण करें।” वह उन मतदाताओं में से एक हैं, जिन्होंने मतदान शुरू होने के बाद जल्दी ही अपना वोट डाला। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल भी शामिल हैं।

Ahmedabad: PM Modi casts his vote at booth number 115 in Sabarmati's Ranip locality. #GujaratElection2017 pic.twitter.com/HJIMny2Cvi

— ANI (@ANI) December 14, 2017