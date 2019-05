Lok Sabha Election 2019 में शानदार जीत दर्ज करने के बाद मोदी सरकार में शुक्रवार (31 मई) को विभागों का बंटवारा भी हो गया है। पिछली सरकार में गृह मंत्री रहे राजनाथ सिंह को इस बार रक्षा मंत्री बनाया गया है। वहीं पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को गृह मंत्रालय दिया गया है, यानी सरकार में नंबर 2 पर अमित शाह को रखा गया है। वहीं पिछली सरकार में रक्षा मंत्री रहीं निर्मला सीतारमण को इस बार वित्त मंत्री बनाया गया है।

मोदी सरकार में मंत्रालयों का बंटवारा, जानें किसे क्या मिला

नितिन गडकरी – सड़क, परिवहन, राजमार्ग मंत्रालय और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

सदानंद गौड़ा- रसायन और उर्वरक मंत्रालय

रामविलास पासवान- खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय

नरेंद्र सिंह तोमर- कृषि मंत्रालय

रवि शंकर प्रसाद- कानून मंत्रालय

