जब सोनिया-राहुल पर पीएम मोदी ने कहा- देखता हूं कितना बचके निकलते हो!

राजस्थान में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तगड़ा हमला बोला है। हमेशा अपने भाषणों में मां-बेटे पर निशाना साधने वाले पीएम मोदी ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की जीत हुई है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार को पुराने कागज खोलने का अधिकार है’। इसके बाद पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, अब देखता हूं कैसे बच के निकलते हो।

नेशनल हेराल्ड केस का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने सोनिया और राहुल का बिना नाम लिए कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की जीत हुई है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार को पुराने मामले खोलने के हक है। इनकम टैक्स में घपले की फाइलें इनकी सरकार में बद कर दी गई थीं। हमारी सरकार ने इनके किए घपलों की फाइलें खोलीं। अब देखता हूं कैसे बच के निकलते हो। एक चायवाला उनको कोर्ट तक ले गया’।

