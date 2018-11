कांग्रेस नेता द्वारा अपने पिता को लेकर की गई टिप्पणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के विदिशा में आयोजित एक चुनावी सभा में पलटवार किया है। उन्होंने कहा, “क्या कारण है कि आज मेरे पिता जी को भी घसीट के ले आए, जो 30 साल पहले ही दुनिया छोड़ के चले गए हैं। आज के नामदार कहते हैं कि मोदी जी भी तो मेरे परिवार के लिए बोलते हैं।” दरअसल, कांग्रेस नेता और और पूर्व केंद्रीय मंत्री विलासराव मुत्तेमवार का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वे कहते सुनते जा रहे हैं, “पीएम बनने से पहले नरेंद्र मोदी को कौन जानता था? आज भी उनके पिता का नाम कोई नहीं जानता है। उनके पिता का नाम तो छोड़ ही दो आप। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी का नाम सभी लोग जानते हैं। राजीव गांधी की मां इंदिरा गांधी का नाम सभी जानते हैं। इंदिरा गांधी के पिता जवाहरलाल नेहरू का नाम सभी जानते हैं।”

कथित तौर पर कांग्रेस नेता द्वारा राजस्थान में एक चुनावी सभा के दौरान यह बयान दिया गया है। इस बयान पर भाजपा ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे शर्मनाक बताया है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के विदिशा में चुनावी सभा में कहा, “आज मैंने देखा। टीवी में, सोशल मीडिया में कांग्रेस नेता का बयान चल रहा है। मेरी मां को गाली देने से कुछ नहीं मिला तो आज मेरे पिता को घसीट कर ले आए। मेरे पिता जी आज से 30 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरे परिवार के 100 पीढ़ी में भी किसी का राजनीति से संबंध नहीं है। छोटा सा गांव, गरीब परिवार जैसे होते हैं, वैसी जिंदगी गुजारने वाले हमलोग हैं।”

#WATCH: PM Modi says in Vidisha, “kya kaaran hai ki aaj mere pita ji ko bhi ghasit ke le aaye, jo 30 saal pehle duniya chod ke chale gaye hain. Aur Congress ke naamdaar kehte hain ki Modi Ji bhi to mere parivar ke liye bolte hain”. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/qO18PXvEv3

— ANI (@ANI) November 25, 2018