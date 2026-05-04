Pingla Assembly Election Result 2026 (पिंगला विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की पिंगला विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। पिंगला विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Ajit Maity को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Antara Bhattacharyya को उम्मीदवार बनाया। पिंगला सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के अजीत मैती ने जीत हासिल की थी। पिंगला सीट पर हार जीत का अंतर 6656 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार अंतरा भट्टाचार्य को हराया था।

पिंगला विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Pingla Election Result 2026

यहां देखें पिंगला की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Pingla (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें पिंगला विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ajit Maiti Rs 36,19,200 ~ 36 Lacs+ / Rs 1,00,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 45 5th Pass Ajit Maity Rs 1,48,31,886 ~ 1 Crore+ / Rs 1,92,360 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 72 12th Pass Ashok Sen / Cases Age Education 0 78 12th Pass Asish Kumar Bhunia Rs 6,63,500 ~ 6 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 45 8th Pass Basudeb Pan Rs 21,46,500 ~ 21 Lacs+ / Rs 83,000 ~ 83 Thou+ Cases Age Education 0 37 Graduate Kazi Abdur Rashid / Cases Age Education 1 39 12th Pass Sishir Kumar Manna Rs 47,52,000 ~ 47 Lacs+ / Rs 25,00,000 ~ 25 Lacs+ Cases Age Education 0 45 Post Graduate Susanta Mandal Rs 99,57,879 ~ 99 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 44 Post Graduate Swagata Manna / Cases Age Education 2 41 Graduate Tajambul Hossain Khan Rs 52,45,250 ~ 52 Lacs+ / Rs 4,50,000 ~ 4 Lacs+ Cases Age Education 4 64 12th Pass Tapan Dhal Rs 5,94,769 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 38 Others

पिंगला में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Pingla Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें पिंगला में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Ajit Maity 2016 Saumen Kumar Mahapatra 2011 Prabodh Chandra Sinha

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।