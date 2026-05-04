Phansidewa Assembly Election Result 2026 (फांसीदेवा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की फांसीदेवा विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। फांसीदेवा विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Durga Murmu को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Chhotan Kisku को उम्मीदवार बनाया। फांसीदेवा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के दुर्गा मुर्मू ने जीत हासिल की थी। फांसीदेवा सीट पर हार जीत का अंतर 27711 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार छोटान किस्कू को हराया था।

फांसीदेवा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Phansidewa Election Result 2026

यहां देखें फांसीदेवा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Phansidewa (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें फांसीदेवा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Amit Kumar Lakra Rs 29,94,434 ~ 29 Lacs+ / Rs 7,34,508 ~ 7 Lacs+ Cases Age Education 0 41 Graduate Baishakhi Rava Roy Rs 74,39,000 ~ 74 Lacs+ / Rs 18,00,000 ~ 18 Lacs+ Cases Age Education 0 42 Graduate Durga Murmu / Cases Age Education 1 47 12th Pass Navaneeta Tirkey Rs 1,05,77,111 ~ 1 Crore+ / Rs 16,14,235 ~ 16 Lacs+ Cases Age Education 0 44 Graduate Reena Topno Ekka Rs 46,17,998 ~ 46 Lacs+ / Rs 1,93,050 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 49 10th Pass Renuka Mardi / Cases Age Education 0 48 10th Pass Sumanti Ekka Rs 1,71,540 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 32 8th Pass Sunita Murmu Rs 2,61,700 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 32 Post Graduate

फांसीदेवा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Phansidewa Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें फांसीदेवा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Durga Murmu 2016 Sunil Chandra Tirkey 2011 Sunil Chandra Tirkey

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।