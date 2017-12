आठ घंटों तक बोलते रहे संबित पात्रा! बीजेपी प्रवक्ता के शेड्यूल पर लोगों ने पूछा- क्या खाते हैं?

सोमवार का दिन चुनाव नतीजों का दिन था। इस दिन गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के नतीजे आए। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती चालू हुई। वोटों की गिनती के साथ ही देश भर के तमाम समचार चैनल भी तैयार थे कि कैसे पल-पल का अपडेट अपने दर्शकों को दे सके। न्यूज़ चैनलों के साथ ही तमाम राजनीतिक दलों के प्रवक्ता औऱ नेता भी सुबह से ही जुड़े थे। समय-समय पर आ रहे रुझानों पर पार्टी प्रवक्ता अपने राजनीतिक दल की तरफ से बयान दे रहे थे। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा भी सुबह से ही न्यूज चैनलों पर अपनी पार्टी का स्टैंड रखते नजर आए। सोमवार को चली दिन भर के मैराथन टीवी डिबेट्स में हिस्सा लेने से पहले संबित पात्रा ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने अपना दिनभर का कार्यक्रम बताया कि वो कब से कब तक किस चैनल पर दिखेंगे। संबित का कार्यक्रम सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बाद तक था। 8 घंटे लगातार टीवी डिबेट में बोलने के स्टैमिना को लेकर लोगों ने संबित पात्रा से पूछ लिया कि आखिर आप खाते क्या हो।

लोग कमेंट करने लगे कि आपको थोड़ा भारी नाश्ता करना चाहिए। वहीं कुछ लोग ये भी लिखने लगे कि इनको नाश्ते की जरूरत नहीं है, वोटों की गिनती देख ही इनमें ताकत आ जाती है। कुछ ने तो कमेंट करते हुए ये तक लिख दिया कि आप तो मोदी जी से भी ज्यादा बिज़ी हैं।

U need a Heavy break fast to sustain bt u can ways gorge on the sweets. #JitegaGujarat

— Shiva Mudgil (@shivamudgil) December 18, 2017