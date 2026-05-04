Patharpratima Assembly Election Result 2026 (पथरप्रतिमा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की पथरप्रतिमा विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। पथरप्रतिमा विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Samir Kumar Jana को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Asit Kumar Haldar को उम्मीदवार बनाया। पथरप्रतिमा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के समीर कुमार जाना ने जीत हासिल की थी। पथरप्रतिमा सीट पर हार जीत का अंतर 22134 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार असित कुमार हलदार को हराया था।

पथरप्रतिमा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Patharpratima Election Result 2026

यहां देखें पथरप्रतिमा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Patharpratima (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें पथरप्रतिमा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Asit Kumar Haldar Rs 19,84,261 ~ 19 Lacs+ / Rs 20,55,581 ~ 20 Lacs+ Cases Age Education 4 47 Graduate Becharam Das Rs 11,99,020 ~ 11 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 73 8th Pass Narayan Haldar / Cases Age Education 0 58 12th Pass Pulak Nayek Rs 6,70,500 ~ 6 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 44 8th Pass Samir Kumar Jana Rs 57,50,920 ~ 57 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 76 Post Graduate Satyaranjan Das / Cases Age Education 1 49 12th Pass Shubhrangshu Nayek Rs 7,33,409 ~ 7 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 56 10th Pass

पथरप्रतिमा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Patharpratima Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें पथरप्रतिमा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Samir Kumar Jana 2016 Samir Kumar Jana 2011 Samir Kumar Jana

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।