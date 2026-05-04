Patharkandi Assembly Election Result 2026 (पथरकंडी विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की पथरकंडी विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। पथरकंडी विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Krishnendu Paul को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Sachin Sahoo को उम्मीदवार बनाया। पथरकंडी सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के कृष्णेंदु पॉल ने जीत हासिल की थी। पथरकंडी सीट पर हार जीत का अंतर 4467 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार सचिन साहू को हराया था।

पथरकंडी विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Patharkandi Election Result 2026

यहां देखें पथरकंडी की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Patharkandi (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें पथरकंडी विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Bijit Kumar Sinha Rs 40,162 ~ 40 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 51 Post Graduate Biju Paul Rs 1,83,110 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 29 12th Pass Chandan Gowala / Cases Age Education 0 38 8th Pass Kartik Sena Sinha Rs 3,87,54,803 ~ 3 Crore+ / Rs 1,00,80,000 ~ 1 Crore+ Cases Age Education 1 55 12th Pass Krishnendu Paul Rs 10,24,04,789 ~ 10 Crore+ / Rs 3,12,50,070 ~ 3 Crore+ Cases Age Education 0 53 Graduate Md. Fazal Ahmed / Cases Age Education 0 48 10th Pass Nurul Hassan Talukdar Rs 1,75,000 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 42 Graduate Saynul Haque Rs 13,05,087 ~ 13 Lacs+ / Rs 17,99,000 ~ 17 Lacs+ Cases Age Education 1 41 Graduate Tutiur Rahman / Cases Age Education 0 64 Literate

पथरकंडी में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Patharkandi Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें पथरकंडी में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Krishnendu Paul 2016 Krishnendu Paul 2011 Monilal Gowala

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।