Patashpur Assembly Election Result 2026 (पताशपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की पताशपुर विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। पताशपुर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Uttam Barik को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Ambujaksha Mahanti को उम्मीदवार बनाया। पताशपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के उत्तम बारीक ने जीत हासिल की थी। पताशपुर सीट पर हार जीत का अंतर 9994 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार अंबुजाक्ष महंती को हराया था।

पताशपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Patashpur Election Result 2026

यहां देखें पताशपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Patashpur (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें पताशपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abdul Ahad Ali Sk Rs 84,98,303 ~ 84 Lacs+ / Rs 23,68,257 ~ 23 Lacs+ Cases Age Education 1 44 12th Pass Pijus Kanti Panda Rs 58,68,120 ~ 58 Lacs+ / Rs 12,98,000 ~ 12 Lacs+ Cases Age Education 5 52 10th Pass Pranab Kumar Mahapatra / Cases Age Education 0 41 12th Pass Rajesh Senapati Rs 29,23,428 ~ 29 Lacs+ / Rs 6,42,024 ~ 6 Lacs+ Cases Age Education 0 32 10th Pass Saikat Giri Rs 3,10,604 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 36 Post Graduate Surjyendu Bikash Patra / Cases Age Education 0 42 Graduate Tapan Maity Rs 5,48,23,865 ~ 5 Crore+ / Rs 48,04,572 ~ 48 Lacs+ Cases Age Education 10 52 Graduate

पताशपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Patashpur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें पताशपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Uttam Barik 2016 Jyotirmoy Kar 2011 Jyotirmoy Kar

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।