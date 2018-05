उपचुनावों में इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में गड़बड़ी आने का मुद्दा एक बार फिर से उठा है। कैराना लोकसभा सीट से राष्‍ट्रीय लोक दल (रालोद) की प्रत्‍याशी तबस्‍सुम हसन ने 150 ईवीएम में गड़बड़ि‍यों को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। शामली जिले के कलेक्‍टर विक्रम सिंह ने बताया कि वीवीपीएटी में दिक्‍कत आई है न कि ईवीएम में। वहीं, महाराष्‍ट्र के भंडारा-गोंदिया लोकसभा सीट के लिए हो रहे मतादन के दौरान भी ईवीएम में खराबी की बात सामने आई है। कलेक्‍टर अभिमन्‍यु काले ने बताया कि ईवीएम के ठीक से काम न करने पर 35 बूथों पर अस्‍थाई तौर पर मतदान प्रक्रिया को रोकना पड़ा। चुनाव आयोग ने ईवीएम के खराब होने पर स्थिति स्‍पष्‍ट की है। आयोग ने बताया कि भीषण गर्मी के कारण वोटिंग मशीन ठीक से काम नहीं कर रहा है। आयोग ने इसे दुरुस्‍त करने के लिए कदम उठाने की भी बात कही है। आयोग के अधिकारियों ने कहा, ‘ईवीएम और वीवीपैट में आने वाली गड़बड़ि‍यों से निपटने के लिए पहले से ही तौर-तरीके निर्धारित किए गए‍ हैं। इंजीनियर गड़बड़ि‍यों की छानबीन कर उसके अनुरूप कदम उठा रहे हैं। ईवीएम को बदला भी जा रहा है।’ ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत उत्‍तर प्रदेश और महारष्‍ट्र से ही सामने आई हैैं।

The issues were being faced in VVPAT machines & not EVMs. The problem has been solved now. Some machines have been replaced at some booths. The voting is now running smoothly: Vikram Singh, District Magisterate of Shamli on #KairanaByPoll pic.twitter.com/EWBq40k63m

