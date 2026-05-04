असम की परबतझोरा विधानसभा सीट पर कुल 8 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। असम की परबतझोरा विधान सभा सीट से Abu Taher Bepari, All India United Democratic Front से, Ajgar Ali Mondal, The National Road Map Party of India से, Ayub Hussain Mondal, United Peoples Party Liberal से, Dilip Kumar Barman, IND से, Md Ashraful Islam Sheikh, INC से, Mir Hussain Sarkar, IND से, Rajesh Kumar Brahma, Rashtriya Ulama Council से, Rezaul Karim, Bodoland Peoples Front से उम्मीदवार हैं।

असम में परबतझोरा विधानसभा समेत कुल 126 विधान सभाएँ हैं। असम में सरकार के गठन के लिए किसी भी दल को न्यूनतम 64 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। राज्य में पिछले दो बार लगातार भाजपा ने बहुमत हासिल किया। वर्तमान में हिमंत बिस्व सरमा असम के मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव लड़ा है जबकि कांग्रेस पार्टी ने गौरव गोगोई ने नेतृत्व में असम चुनाव में ताल ठोकी। परबतझोरा विधान सभा के लिए पहली बार चुनाव हो रहे हैं क्योंकि यह सीट परिसीमन के बाद निर्मित हुई है।

परबतझोरा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Parbatjhora Election Result 2026

यहां देखें परबतझोरा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Candidates Party Status
Abu Taher Bepari All India United Democratic Front Awaited
Ajgar Ali Mondal The National Road Map Party of India Awaited
Ayub Hussain Mondal United Peoples Party Liberal Awaited
Dilip Kumar Barman IND Awaited
Md Ashraful Islam Sheikh INC Awaited
Mir Hussain Sarkar IND Awaited
Rajesh Kumar Brahma Rashtriya Ulama Council Awaited
Rezaul Karim Bodoland Peoples Front Awaited

Parbatjhora (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें परबतझोरा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026

Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities
Abu Taher Bepari All India United Democratic Front-flag Rs 3,58,11,815 ~ 3 Crore+ / Rs 6,94,948 ~ 6 Lacs+
Cases Age Education
0 58 Post Graduate
Ajgar Ali Mondal The National Road Map Party of India-flag Rs 1,26,29,503 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 38 8th Pass
Ayub Hussain Mondal United Peoples Party Liberal-flag /
Cases Age Education
0 36 Graduate Professional
Dilip Kumar Barman IND-flag Rs 36,15,280 ~ 36 Lacs+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 53 Graduate
Md Ashraful Islam Sheikh INC-flag Rs 48,24,167 ~ 48 Lacs+ / Rs 44,17,138 ~ 44 Lacs+
Cases Age Education
1 34 Post Graduate
Mir Hussain Sarkar IND-flag /
Cases Age Education
0 35 Graduate Professional
Rajesh Kumar Brahma Rashtriya Ulama Council-flag Rs 6,47,092 ~ 6 Lacs+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 46 12th Pass
Rezaul Karim Bodoland Peoples Front-flag Rs 3,45,40,624 ~ 3 Crore+ / Rs 21,32,367 ~ 21 Lacs+
Cases Age Education
0 44 Doctorate

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।

Live Updates
08:16 (IST) 4 May 2026

असम के डेमोव से कांग्रेस उम्मीदवार को सरकार बनने की उम्मीद

सिवसागर, असम: डेमोव निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अजय कुमार गोगोई ने कहा, "हमें उम्मीद है कि नतीजे जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुरूप होंगे। हमें आशा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी।

07:52 (IST) 4 May 2026

किस्सा मुख्यमंत्री का - ‘आंदोलन लंबा चलेगा, ऊर्जा बचाकर रखनी होगी’

असम की राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं, जिनकी कहानी सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं रहती। वे एक पूरे दौर, एक आंदोलन और एक पीढ़ी की उम्मीदों को अपने भीतर समेटे होते हैं। प्रफुल्ल कुमार महंत का नाम उन्हीं में आता है। एक साधारण छात्र नेता से लेकर राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने तक का उनका सफर सिर्फ पद हासिल करने की कहानी नहीं है, बल्कि धैर्य, अनुशासन और दूरदृष्टि का उदाहरण भी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक।

07:44 (IST) 4 May 2026

जोरहाट में जोरहाट, मरियानी और तिताबोर क्षेत्रों की गिनती होगी

असम: जोरहाट में एक मतगणना केंद्र के बाहर के दृश्य। यहां जोरहाट, मरियानी और तिताबोर विधानसभा क्षेत्रों के वोटों की गिनती की जाएगी। 126 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी।

https://twitter.com/ANI/status/2051120419055505435?s=20

07:24 (IST) 4 May 2026

स्ट्रॉन्ग रूम में विभिन्न दलों के एजेंट पहुंचने लगे

असम के कामरूप (मेट्रो) जिले के तहत आने वाले पांच विधानसभा क्षेत्रों (एलएसी) के स्ट्रॉन्ग रूम में विभिन्न राजनीतिक दलों के मतगणना एजेंट गुवाहाटी के मणिराम देवान ट्रेड सेंटर में पहुंचने लगे हैं। 126 विधानसभा क्षेत्रों के लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी।

07:15 (IST) 4 May 2026

बीजेपी उम्मीदवार प्रद्युत बोरदोलोई का दावा- असम की जनता मजबूत जनादेश देगी

असम के दिसपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार प्रद्युत बोरदोलोई ने कहा, "वोटों की गिनती अब बहुत जल्द शुरू होने वाली है। पूरे असम में यह महसूस किया जा सकता है कि लोगों ने भारी संख्या में बीजेपी और बीजेपी-नेतृत्व वाले एनडीए के पक्ष में मतदान किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज शाम तक असम की जनता एक मजबूत जनादेश देगी, जिसके तहत लगातार बीजेपी-नेतृत्व वाली सरकार बनेगी और हिमंत बिस्वा सरमा फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे।"

https://twitter.com/ANI/status/2051113344548139208?s=20

06:57 (IST) 4 May 2026

बहुमत का आंकड़ा 64, BJP को 80+ सीटों का अनुमान

बहुमत के लिए 64 सीटें जरूरी हैं, जबकि एग्जिट पोल्स में भाजपा को 80 से ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस ने सबसे अधिक 99 उम्मीदवार उतारे हैं।

06:43 (IST) 4 May 2026

722 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर

असम की 126 सीटों पर 722 उम्मीदवार मैदान में हैं। 35 जिलों के 40 काउंटिंग सेंटरों पर सुरक्षा के बीच EVM खोली जाएंगी।

06:36 (IST) 4 May 2026

एग्जिट पोल में BJP को बढ़त

ज्यादातर एग्जिट पोल्स में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान है। इससे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की दूसरी बार वापसी की संभावना मजबूत दिख रही है।

06:35 (IST) 4 May 2026

आज आएगा असम चुनाव का फैसला

असम विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित होंगे। 126 सीटों के लिए वोटों की गिनती जल्द शुरू होगी, जिससे साफ होगा कि सत्ता में कौन आएगा।