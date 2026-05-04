असम की परबतझोरा विधानसभा सीट पर कुल 8 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। असम की परबतझोरा विधान सभा सीट से Abu Taher Bepari, All India United Democratic Front से, Ajgar Ali Mondal, The National Road Map Party of India से, Ayub Hussain Mondal, United Peoples Party Liberal से, Dilip Kumar Barman, IND से, Md Ashraful Islam Sheikh, INC से, Mir Hussain Sarkar, IND से, Rajesh Kumar Brahma, Rashtriya Ulama Council से, Rezaul Karim, Bodoland Peoples Front से उम्मीदवार हैं।

असम में परबतझोरा विधानसभा समेत कुल 126 विधान सभाएँ हैं। असम में सरकार के गठन के लिए किसी भी दल को न्यूनतम 64 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। राज्य में पिछले दो बार लगातार भाजपा ने बहुमत हासिल किया। वर्तमान में हिमंत बिस्व सरमा असम के मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव लड़ा है जबकि कांग्रेस पार्टी ने गौरव गोगोई ने नेतृत्व में असम चुनाव में ताल ठोकी। परबतझोरा विधान सभा के लिए पहली बार चुनाव हो रहे हैं क्योंकि यह सीट परिसीमन के बाद निर्मित हुई है।

परबतझोरा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Parbatjhora Election Result 2026

यहां देखें परबतझोरा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Parbatjhora (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें परबतझोरा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abu Taher Bepari Rs 3,58,11,815 ~ 3 Crore+ / Rs 6,94,948 ~ 6 Lacs+ Cases Age Education 0 58 Post Graduate Ajgar Ali Mondal Rs 1,26,29,503 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 38 8th Pass Ayub Hussain Mondal / Cases Age Education 0 36 Graduate Professional Dilip Kumar Barman Rs 36,15,280 ~ 36 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 53 Graduate Md Ashraful Islam Sheikh Rs 48,24,167 ~ 48 Lacs+ / Rs 44,17,138 ~ 44 Lacs+ Cases Age Education 1 34 Post Graduate Mir Hussain Sarkar / Cases Age Education 0 35 Graduate Professional Rajesh Kumar Brahma Rs 6,47,092 ~ 6 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 46 12th Pass Rezaul Karim Rs 3,45,40,624 ~ 3 Crore+ / Rs 21,32,367 ~ 21 Lacs+ Cases Age Education 0 44 Doctorate

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।