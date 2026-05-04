Para Assembly Election Result 2026 (पारा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की पारा विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। पारा विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Nadiar Chand Bouri को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Umapada Bauri को उम्मीदवार बनाया। पारा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के नादियार चंद बोरी ने जीत हासिल की थी। पारा सीट पर हार जीत का अंतर 4007 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार उमपदा बौरी को हराया था।

पारा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Para Election Result 2026

यहां देखें पारा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Para (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें पारा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Aloke Kumar Bauri Rs 8,45,178 ~ 8 Lacs+ / Rs 8,00,000 ~ 8 Lacs+ Cases Age Education 0 46 Graduate Ashok Ruhidas Rs 5,13,240 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 27 12th Pass Bhaskar Mandal / Cases Age Education 0 25 Post Graduate Falguni Bauri Rs 3,23,800 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 39 Graduate Professional Jagannath Bauri Rs 11,75,021 ~ 11 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 58 Graduate Manik Chandra Bauri / Cases Age Education 0 50 Graduate Mithun Bauri Rs 20,000 ~ 20 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 27 Graduate Nadiar Chand Bouri Rs 39,88,000 ~ 39 Lacs+ / Rs 5,04,949 ~ 5 Lacs+ Cases Age Education 0 48 12th Pass Shaktipada Sen / Cases Age Education 0 63 Graduate Sudarshan Rajwar Rs 4,15,500 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 40 10th Pass

पारा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Para Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें पारा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Nadiar Chand Bouri 2016 Umapada Bauri 2011 Umapada Baur

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।