Panskura Purba Assembly Election Result 2026 (पांस्कुरा पूर्व विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की पांस्कुरा पूर्व विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। पांस्कुरा पूर्व विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Biplab Roy Chowdhury को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Debabrata Pattanayek को उम्मीदवार बनाया। पांस्कुरा पूर्व सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के बिप्लब रॉय चौधरी ने जीत हासिल की थी। पांस्कुरा पूर्व सीट पर हार जीत का अंतर 9660 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार देबब्रत पट्टानायक को हराया था।

पांस्कुरा पूर्व विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Panskura Purba Election Result 2026

यहां देखें पांस्कुरा पूर्व की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Panskura Purba (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें पांस्कुरा पूर्व विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Alfajuddin Ali Nayek Rs 3,08,45,800 ~ 3 Crore+ / Rs 93,00,000 ~ 93 Lacs+ Cases Age Education 0 41 10th Pass Ananda Baran Handa Rs 21,65,723 ~ 21 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 56 Graduate Ashim Kumar Maji / Cases Age Education 0 48 Graduate Bimal Poria (Dr.) Rs 3,97,115 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 49 12th Pass Dipak Kumar Patra Rs 2,57,995 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 61 Graduate Shaik Azad Ali / Cases Age Education 1 40 5th Pass Sk Barkat Ali Rs 2,95,000 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 39 8th Pass Sk Ibrahim Ali Rs 28,79,782 ~ 28 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 5 38 Graduate Subrata Maity(Rana) / Cases Age Education 0 43 Others

पांस्कुरा पूर्व में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Panskura Purba Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें पांस्कुरा पूर्व में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Biplab Roy Chowdhury 2016 Sk Ibrahim Ali 2011 Biplab Roy Choudhury

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।