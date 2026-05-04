Panskura Paschim Assembly Election Result 2026 (पांस्कुरा पश्चिम विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की पांस्कुरा पश्चिम विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। पांस्कुरा पश्चिम विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Phiroja Bibi को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Sintu Senapati को उम्मीदवार बनाया। पांस्कुरा पश्चिम सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के फिरोजा बीबी ने जीत हासिल की थी। पांस्कुरा पश्चिम सीट पर हार जीत का अंतर 8889 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार सिंतु सेनापति को हराया था।

पांस्कुरा पश्चिम विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Panskura Paschim Election Result 2026

यहां देखें पांस्कुरा पश्चिम की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Panskura Paschim (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें पांस्कुरा पश्चिम विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abjal Ali Sha Rs 32,36,03,000 ~ 32 Crore+ / Rs 30,00,000 ~ 30 Lacs+ Cases Age Education 4 60 8th Pass Kalyan Roy Rs 2,71,70,000 ~ 2 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 61 Others Narayan Kinkar Mishra / Cases Age Education 1 74 Post Graduate Sintu Senapati Rs 43,29,000 ~ 43 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 14 35 Graduate Sk Sirajuddin Rs 2,77,500 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 44 5th Pass Snehalata Sahoo Pradhan / Cases Age Education 0 55 Post Graduate

पांस्कुरा पश्चिम में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Panskura Paschim Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें पांस्कुरा पश्चिम में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Phiroja Bibi 2016 Phiroja Bibi 2011 Sk. Dr. Omar Ali

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।