Panipat City (Haryana) Assembly Election Results 2019 Live: कौन जीता और कौन हारा, जानिए यहां

Panipat City Election Results 2019: हरियाणा व‍िधानसभा में कुल 90 सीटें हैं।

Panipat City (Haryana) Assembly Election/Chunav Results 2019 Live News Updates: Panipat City Assembly Constituency से 2014 में BJP के Rohita Rewri चुनाव जीते थे| उन्‍होंने INC उम्‍मीदवार Virender Kumar Shah को हराया था| 2014 के चुनाव में हर‍ियाणा में बीजेपी ने अपना परचम लहराया और मनोहर लाल खट्टर को सीएम की कुर्सी सौंपी। खट्टर करनाल से चुनाव लड़ेे थे। उन्‍हेें 82485 मत म‍िले थे। उनके न‍िकटतम प्रत‍िद्वंद्वी, न‍िर्दलीय उम्‍मीदवार जय प्रकाश गुप्‍ता को 18,712 वोट म‍िले थे। इंड‍ियन नेशनल लोकदल के मनोज वाधवा 17,685 मतों के साथ तीसरे नंबर पर थे। 2009 में जीतने वाली कांग्रेस के उम्‍मीदवार सुरेंदर नरवाल को 12,804 वोट म‍िले थे और वह चौथे नंबर पर ख‍िसक गए थे। बसपा ने रनवीर स‍िंह को उम्‍मीदवार बनाया था, ज‍िन्‍हें महज 3,437 वोट म‍िले थे। 589 लोगों ने नोटा का बटन दबाया था। कुल 67.80 फीसदी मतदाताओं ने वोट क‍िया था।

हरियाणा की सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में लड़ाई काफी रोचक रही। जिस तरह चुनावी समर में लड़ाई रही है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि सभी दलों के पास अपना एक खास मुद्दा था। एक ओर जहां बीजेपी पूरी तरह से कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने, सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मुद्दा बनाया और कहीं न कहीं कांग्रेस समेत अन्य विरोधी दलों को इन्हीं मुद्दे पर घेरने की कोशिश भी। वहीं, विरोधी दलों ने भी सत्ताधारी खट्टर सरकार को बेरोजगारी, विकास दर और जातीय समीकरण के आधार पर चुनौती देने की कोशिश की ।

Live Blog: Haryana, Maharashtra Election Results 2019 LIVE: प्रत्याशियों की आज खुलेगी किस्मत, सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना, यहां पाएं UPDATES

पूरे चुनाव में विरोधी चाहते रहे कि स्थानीय मुद्दों पर मतदाताओं का ध्यान खींचा जाए। जबकि, बीजेपी लगातार राष्ट्रवाद के मामलों पर विपक्ष से सवाल दागती रही। हरियाणा की स्थानीय समस्याओं को लेकर कहा जाए तो कई जगहों पर उनका प्रभाव दिखा। लेकिन, प्रचार का मोड प्रादेशिक होते हुए भी राष्ट्रीय चुनौतियों के ईर्द-गिर्द घूमता रहा। अनुच्छेद 370 पर विरोधी दलों खासकर कांग्रेस की भूमिका को लेकर भी काफी हमले हुए|

हालांकि, परिस्थिति को भांपते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले ही अपनी राजनीतिक लकीर खींच दी थी। उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया था कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर उनके विचार पार्टी-लाइन से बिल्कुल जुदा हैं। हुड्डा ने चुनाव का ऐलान होने से पहले ही अपने बगावती तेवर द‍िखा द‍िए थे।

Check here all the details about Panipat City Assembly Elections Results.

