Panihati Assembly Election Result 2026 (पानीहाटी विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की पानीहाटी विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। पानीहाटी विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Nirmal Ghosh को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Sanmoy Bandyopadhyay को उम्मीदवार बनाया। पानीहाटी सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के निर्मल घोष ने जीत हासिल की थी। पानीहाटी सीट पर हार जीत का अंतर 25177 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार सन्मॉय बंद्योपाध्याय को हराया था।

पानीहाटी विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Panihati Election Result 2026

यहां देखें पानीहाटी की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Panihati (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें पानीहाटी विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Afsana Khatoon Rs 1,30,351 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 36 Graduate Professional Biswanath Dey Rs 15,16,281 ~ 15 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 53 Illiterate Chandra Shekhar Chowdhuri / Cases Age Education 0 50 12th Pass Kalatan Dasgupta Rs 45,58,881 ~ 45 Lacs+ / Rs 23,00,000 ~ 23 Lacs+ Cases Age Education 8 40 Graduate Ratna Debnath Rs 74,98,781 ~ 74 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 54 Illiterate Sadhana Chakraborty / Cases Age Education 0 53 12th Pass Sanjib Kumar Ghosh Rs 47,35,000 ~ 47 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 75 Graduate Shekh Imanur Rahman Rs 29,27,323 ~ 29 Lacs+ / Rs 2,63,444 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 0 35 Graduate Professional Subhashish Bhattacharya (Tata) / Cases Age Education 0 66 Graduate Swaminath Kori Rs 17,73,526 ~ 17 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 56 12th Pass Tirthankar Ghosh Rs 2,22,85,638 ~ 2 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 3 39 Graduate Professional

पानीहाटी में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Panihati Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें पानीहाटी में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Nirmal Ghosh 2016 Nirmal Ghosh 2011 Nirmal Ghosh

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।