Pandua Assembly Election Result 2026 (पांडुआ विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की पांडुआ विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। पांडुआ विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Dr. Ratna De Nag को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Partha Sharma को उम्मीदवार बनाया। पांडुआ सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के डॉ. रत्ना डे नाग ने जीत हासिल की थी। पांडुआ सीट पर हार जीत का अंतर 31858 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार पार्थ शर्मा को हराया था।

पांडुआ विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Pandua Election Result 2026

यहां देखें पांडुआ की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Pandua (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें पांडुआ विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Amjad Hossain Sk Rs 76,71,102 ~ 76 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 2 47 Graduate Bijoy Krisna Sardar Rs 4,953 ~ 4 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 30 10th Pass Kajal Bahak / Cases Age Education 0 55 5th Pass Rabin Baskey Rs 2,100 ~ 2 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 43 5th Pass Samir Chakraborty Rs 76,23,64,000 ~ 76 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 66 Graduate Sanatan Mandi / Cases Age Education 0 43 10th Pass Sekh Nasiruddin Rs 15,92,500 ~ 15 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 2 53 8th Pass Shyamali Kumar Rs 78,23,618 ~ 78 Lacs+ / Rs 40,49,572 ~ 40 Lacs+ Cases Age Education 0 48 Doctorate Tusar Kumar Majumdar / Cases Age Education 2 46 12th Pass

पांडुआ में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Pandua Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें पांडुआ में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Dr. Ratna De Nag 2016 Sk. Amjad Hossain 2011 Sk. Amjad Hossain

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।