Pandabeswar Assembly Election Result 2026 (पांडाबेश्वर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की पांडाबेश्वर विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। पांडाबेश्वर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Narendranath Chakraborty को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Kumar Jitendra Tewari को उम्मीदवार बनाया। पांडाबेश्वर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने जीत हासिल की थी। पांडाबेश्वर सीट पर हार जीत का अंतर 3803 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार कुमार जितेंद्र तिवारी को हराया था।

पांडाबेश्वर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Pandabeswar Election Result 2026

यहां देखें पांडाबेश्वर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Pandabeswar (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें पांडाबेश्वर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Dana Goswami Rs 17,39,213 ~ 17 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 61 10th Pass Jitendra Kumar Tewari Rs 1,00,38,212 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 4 52 Graduate Professional Jubed Sekh / Cases Age Education 0 30 8th Pass Lakshminarayan Bauri Rs 1,20,800 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 34 12th Pass Narendranath Chakraborty Rs 5,72,27,687 ~ 5 Crore+ / Rs 31,07,392 ~ 31 Lacs+ Cases Age Education 6 63 12th Pass Pankaj Mitra / Cases Age Education 0 34 12th Pass Prabir Kumar Mondal Rs 91,05,496 ~ 91 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 2 71 12th Pass Rajia Bibi Rs 4,59,000 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 30 8th Pass Sawana Khatun / Cases Age Education 0 31 12th Pass Suman Bhattacharjee Rs 10,315 ~ 10 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 27 Others Uttam Kumar Roy Rs 1,58,11,000 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 68 12th Pass

पांडाबेश्वर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Pandabeswar Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें पांडाबेश्वर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Narendranath Chakraborty 2016 Jitendra Nath Tewari 2011 Gouranga Chatterjee

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।