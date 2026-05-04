Panchla Assembly Election Result 2026 (पंचला विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की पंचला विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। पंचला विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Gulsan Mullick को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Mohit Lal Ghanti को उम्मीदवार बनाया। पंचला सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के गुलसन मल्लिक ने जीत हासिल की थी। पंचला सीट पर हार जीत का अंतर 32751 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार मोहित लाल घंटी को हराया था।

पंचला विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Panchla Election Result 2026

यहां देखें पंचला की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Panchla (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें पंचला विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Farid Mollah Rs 20,39,914 ~ 20 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 58 Graduate Gulsan Mullick Rs 2,93,20,031 ~ 2 Crore+ / Rs 2,84,541 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 0 68 12th Pass Rahul Pandey / Cases Age Education 0 47 Graduate Ranjan Paul Rs 2,23,72,685 ~ 2 Crore+ / Rs 1,50,05,405 ~ 1 Crore+ Cases Age Education 2 59 Graduate Sekh Mohinuddin Rs 1,000 ~ 1 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 68 8th Pass Shyamal Mondal / Cases Age Education 0 39 Graduate Sujit Khan Rs 5,30,176 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 45 12th Pass

पंचला में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Panchla Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें पंचला में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Gulsan Mullick 2016 Gulsan Mullick 2011 Gulsan Mullick

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।