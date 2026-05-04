Palashipara Assembly Election Result 2026 (पलाशीपारा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की पलाशीपारा विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। पलाशीपारा विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Dr. Manik Bhattacharya को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Bibhash Chandra Mandal को उम्मीदवार बनाया। पलाशीपारा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के डॉ. माणिक भट्टाचार्य ने जीत हासिल की थी। पलाशीपारा सीट पर हार जीत का अंतर 51336 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार बिभाष चंद्र मंडल को हराया था।

पलाशीपारा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Palashipara Election Result 2026

यहां देखें पलाशीपारा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Palashipara (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें पलाशीपारा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abdur Rouf Rs 41,00,706 ~ 41 Lacs+ / Rs 5,00,000 ~ 5 Lacs+ Cases Age Education 0 44 Graduate Anarul Haque Sk Rs 43,87,432 ~ 43 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 53 Graduate Anima Dutta / Cases Age Education 0 41 12th Pass Fajlur Rahaman Sekh Rs 1,62,100 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 56 12th Pass Hamidul Haque Rs 71,92,640 ~ 71 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 76 12th Pass Haydar Ali Mondal / Cases Age Education 1 52 10th Pass Md Samsur Ali Mallick Rs 52,93,080 ~ 52 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 53 Graduate Rukbanur Rahman Rs 41,22,463 ~ 41 Lacs+ / Rs 10,06,500 ~ 10 Lacs+ Cases Age Education 0 57 Post Graduate Swapan Mondal / Cases Age Education 0 66 8th Pass

पलाशीपारा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Palashipara Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें पलाशीपारा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Dr. Manik Bhattacharya 2016 Tapas Kumar Saha 2011 S.m.sadi

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।