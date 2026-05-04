Palasbari Assembly Election Result 2026 (पालासबारी विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की पालासबारी विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। पालासबारी विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Hemanga Thakuria को उम्मीदवार बनाया। वहीं Assam Jatiya Parishad ने Pankaj Lochan Goswami को उम्मीदवार बनाया। पालासबारी सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के हेमंगा ठकुरिया ने जीत हासिल की थी। पालासबारी सीट पर हार जीत का अंतर 39670 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Assam Jatiya Parishad उम्मीदवार पंकज लोचन गोस्वामी को हराया था।

पालासबारी विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Palasbari Election Result 2026

यहां देखें पालासबारी की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Palasbari (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें पालासबारी विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Bikash Nath Rs 15,50,000 ~ 15 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 34 Graduate Elvin Baruah Rs 3,99,27,841 ~ 3 Crore+ / Rs 7,48,776 ~ 7 Lacs+ Cases Age Education 0 40 12th Pass Himangshu Shekhar Baishya / Cases Age Education 0 36 Graduate Jatin Mali Rs 3,46,33,850 ~ 3 Crore+ / Rs 49,85,022 ~ 49 Lacs+ Cases Age Education 1 69 Post Graduate Jayanta Mahanta Rs 96,00,000 ~ 96 Lacs+ / Rs 10,00,000 ~ 10 Lacs+ Cases Age Education 0 52 Post Graduate Pankaj Lochan Goswami / Cases Age Education 0 62 12th Pass

पालासबारी में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Palasbari Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें पालासबारी में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Hemanga Thakuria 2016 Sri Pranab Kalita 2011 Jatin Mali

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।