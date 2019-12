Pakur (Jharkhand) Assembly Election Results 2019 Live: कौन जीता और कौन हारा, जानिए यहां

Pakur Election Results 2019: झारखंंड व‍िधानसभा में कुल 81 सीटें हैं।

Pakur (Jharkhand) Assembly Election/Chunav Results 2019 Live News Updates: Pakur Assembly Constituency से 2014 में INC के ALAMGIR ALAM चुनाव जीते थे। उन्‍होंने INC उम्‍मीदवार ALAMGIR ALAM को हराया था। झारखंड विधानसभा चुनाव पांच चरणों में संपन्‍न हुए। 81 विधानसभा सीटों वाले सूबे के ल‍िए मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) सुनील अरोड़ा ने एक नवंबर, 2019 को चुनाव कार्यक्रम घोष‍ित क‍िया था। पहले चरण का मतदान 30 नवंबर, दूसरे चरण का मतदान सात दिसंबर, तीसरे चरण का मतदान 12 दिसंबर, चौथे चरण का मतदान 16 दिसंबर और पांचवें व आखिरी चरण की वोटिंग 20 दिसंबर को हुई।

इस बार मतगणना 23 दिसंबर को हुई। 2014 में भी इसी तारीख को पर‍िणाम आए थे। झारखंड व‍िधानसभा चुनाव 2014 में 25 नवंबर से 20 द‍िसंबर के बीच पांच चरणों में वोट डाले गए थे। पांच चरणों में चुनाव कराए जाने को लेकर व‍िपक्ष ने लगातार आलोचना की है।

करीब 19 साल पुराना झारखंड बेहद राजनीत‍िक अस्‍थ‍िरता वाला राज्‍य ही रहा था, लेक‍िन 2014 में पहली बार एक पार्टी (भाजपा) को पूर्ण बहुमत म‍िला। रघुबर दास झारखंड में पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी सरकार के मुख‍िया बने। वह 28 द‍िसंबर, 2014 को राज्‍य के 10वें मुख्‍यमंत्री बने।

ब‍िहार और केंद्र में भाजपा की सहयोगी जदयू ने झारखंड में चुनाव की घोषणा से काफी पहले कहा था क‍ि वह राज्‍य में भाजपा या क‍िसी के साथ म‍िल कर चुनाव नहीं लड़ेगी। तब पार्टी ने कहा था क‍ि वह सभी 81 सीटों पर उम्‍मीदवार उतारेगी। प‍िछले चुनाव में राज्‍य में जदयू 11 सीटों पर लड़ी थी, लेक‍िन एक भी जीत नहीं पाई थी।

झारखंड के चुनावी समर में बीजेपी ‘अबकी बार 60 पार’ के नारे के साथ उतरी थी। चुनाव कार्यक्रम घोष‍ित होने के बाद झारखंड भाजपा अध्‍यक्ष ने कहा था क‍ि उनका लक्ष्‍य 65 सीटें जीतने का होगा। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 37 सीटें मिली थीं। उस दौरान झारखंड स्टूडेंट यूनियन (आजसू) के साथ मिलकर बीजेपी ने 42 सीटें हासिल की थी और बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया था।

2014 विधानसभा चुनाव में बीजेपी 73 सीटों पर चुनाव लड़ी और 37 सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि आजसू ने 8 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और उसे 5 सीटें हासिल हुईं थीं। हालांकि, उस दौरान मोदी लहर से लोकसभा चुनाव जीतने वाली बीजेपी विधानसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक चमत्कार नहीं दिखा पाई थी।

2014 में बीजेपी को कुल 19 सीटों का फायदा हुआ था, जबकि जेएमएम को मात्र एक सीट का फायदा हुआ था। जेवीएम को तीन सीटों का नुकसान हुआ था। इनके अलावा कांग्रेस को सात, राजद को सभी पांच सीटें गंवानी पड़ी थीं। जेडीयू को भी दो सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था।

Check here all the details about Pakur Assembly Elections Results.

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App