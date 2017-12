फारूख अब्दुल्ला बोले, ‘पाकिस्तान कभी साजिश नहीं करता’

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के नेता फारूख अबदुल्लाह ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर फिर से विवादित टिप्पणी की है। मंगलवार को उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान कोई साजिश नहीं करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वहां (पाक में) खाना खाने गए थे। ऐसे में वह उनके खिलाफ वह कैसे साजिश कर सकता है। अदुल्लाह की यह प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी को हराने के लिए पाकिस्तान में साजिश की जा रही है। अबदुल्ला मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। यह पूछे जाने पर कि क्या गुजरात में पीएम मोदी (भाजपा) को हराने के लिए पाकिस्तान में साजिश हो रही है? उन्होंने जवाब दिया, “वह तो खुद पाकिस्तान में खाना खाने गए थे। जब वहां खाना खाया, तो क्या फिर उनके खिलाफ साजिश की उन्होंने? पाकिस्तान कोई साजिश नहीं करता है।”

