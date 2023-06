Lok Sabha Chunav: एकसाथ चुनाव लड़ने पर विपक्ष में बनी सहमति, शिमला में होगी अगली मीटिंग

Lok Sabha Chunav 2024 में बीजेपी के विजयी रथ को रोकने के लिए विपक्ष की अगली मीटिंग शिमला में हो सकती है।

विपक्ष की अगली मीटिंग शिमला में होगी (PTI Image)

बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की मीटिंग खत्म हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, विपक्षी दलों की अगली मीटिंग अब शिमला में हो सकती है। दावा किया जा रहा है कि शिमला में होने वाली मीटिंग दो दिनों तक चलेगी। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार ने कहा कि सभी पार्टियों ने अपनी बात रखी। काफी अच्छी मुलाकात रही। एकसाथ चलने की बात हुई है। सभी पार्टियों की अगली मीटिंग जल्द ही होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभी नेता एकसाथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। शिमला में एजेंडे के लिए अगली मीटिंग होगी। उन्होंने कहा कि यह मीटिंग जल्द ही होगी। हमें हर राज्य में अलग-अलग तरीके से काम करना होगा। एकजुट होकर 2024 की लड़ाई हमें लड़नी है और बीजेपी को हराना है। हम इसमें कामयाब होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान की नींव पर हमला हो रहा है। हम सब एकसाथ खड़े हैं। हम लोगों में थोड़े मतभेद जरूर हैं लेकिन हम एक साथ काम करेंगे और अपनी विचारधारा की रक्षा करेंगे। आज की बातचीत को हम और गहराई में लेकर जाएंगे। विपक्षी की एकता आगे बढ़ने जा रही है। Bihar | Opposition leaders' meeting being held in Patna, concludes https://t.co/uKnZpENTiT — ANI (@ANI) June 23, 2023 ममता बोलीं- एकजुट हैं हम, एकसाथ लड़ेंगे चुनाव राहुल के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि पटना में बहुत अच्छी तरह से मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में शरद पवार जैसे सीनियर नेता शामिल हुए और कई बड़े नेता हैं। इस मीटिंग के लिए मैंने नीतीश कुमार को बोला था। बहुत सारे आंदोलन पहले पटना से शुरू हुए। इसलिए मैंने नीतीश जी को पटना से शुरू करने के लिए बोला था। हम एकजुट हैं। हम एकसाथ चुनाव लड़ेंगे। हम एकजुट होकर लड़ेंगे। मोदी सरकार ने मीडिया को कंट्रोल किया है।

