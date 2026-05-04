Onda Assembly Election Result 2026 (ओंडा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की ओंडा विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। ओंडा विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Amarnath Shakha को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Arup Kumar Khan को उम्मीदवार बनाया। ओंडा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के अमरनाथ शाखा ने जीत हासिल की थी। ओंडा सीट पर हार जीत का अंतर 11551 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार अरूप कुमार खान को हराया था।

ओंडा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Onda Election Result 2026

यहां देखें ओंडा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Onda (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें ओंडा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Amarnath Shakha Rs 1,86,85,801 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 5 61 10th Pass Asit Baran Sarma Rs 53,57,406 ~ 53 Lacs+ / Rs 42,000 ~ 42 Thou+ Cases Age Education 0 67 8th Pass Baren Bhuin / Cases Age Education 0 59 8th Pass Magaram Ghosh Rs 7,39,212 ~ 7 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 48 10th Pass Paban Salampuria Rs 15,78,380 ~ 15 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 61 Graduate Shyamal Chatterjee / Cases Age Education 0 52 10th Pass Subrata Dutta (Gopi) Rs 40,75,364 ~ 40 Lacs+ / Rs 15,436 ~ 15 Thou+ Cases Age Education 32 40 10th Pass

ओंडा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Onda Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें ओंडा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Amarnath Shakha 2016 Arup Kumar Khan 2011 Arup Kumar Khan

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।