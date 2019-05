2019 लोकसभा चुनाव में 5 चरणों के तहत मतदान हो चुका है। ऐसे में छटवें चरण के तहत 07 राज्यों की 59 सीटें पर मतदान होगा। छटवें चरण का मतदान 12 मई को होगा जिसमें दिल्ली भी शामिल है। 12 मई को मतदान के प्रक्रिया में शामिल कर्मचारियों की सहूलियत के लिए दिल्ली मेट्रो ने भी एक कदम आगे बढ़ाया है। दरअसल दिल्ली मेट्रो एक दिन के लिए अपनी सेवा सुबह दो घंटे पहले यानी सुबह चार बजे से शुरू कर देगी। मतदान के दिन सुबह चार बजे से मेट्रो रेल का परिचालन शुरु हो जायेगा। जिससे चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी निर्धारित समय पर मतदान केन्द्रों पर पहुंच सकें।

दिल्ली मेट्रो ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी: चुनाव के दिन 12 मई को सुबह चार बजे से मेट्रो की शुरुआत की जानकारी दिल्ली मेट्रो के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से पोस्ट द्वारा दी गई। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (OfficialDMRC) की ओर से ट्वीट किया गया। ट्वीट में बताया गया- ’12 मई 2019 को दिल्ली में चुनावों की व्यवस्था की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो सभी लाइनों पर सुबह 4 बजे से सुबह 6 बजे तक 30 मिनट के अंतराल पर चलेगी।

वहीं सभी लाइनों पर सामान्य सेवाएं सुबह 6 बजे फिर से शुरू होंगी।’

In an attempt to facilitate arrangements for the elections in Delhi on 12 May 2019 Delhi Metro will run at 30-minute intervals from 4 AM to 6 AM on all lines.*

Normal services on all lines will resume at 6 AM.

*Service from Dwarka Sector 21 to Vaishali will begin at 4:30 AM. pic.twitter.com/zCQaZhH6Gu

