Nowda Assembly Election Result 2026 (नौदा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की नौदा विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। नौदा विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Sahina Momtaz Khan को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Anupam Mandal को उम्मीदवार बनाया। नौदा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के साहिना मोमताज़ खान ने जीत हासिल की थी। नौदा सीट पर हार जीत का अंतर 74153 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार अनुपम मंडल को हराया था।

नौदा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Nowda Election Result 2026

यहां देखें नौदा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Nowda (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें नौदा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

नौदा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Nowda Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें नौदा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Sahina Momtaz Khan 2016 Abu Taher Khan

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।