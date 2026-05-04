असम की नाउबोइचा विधानसभा सीट पर कुल 4 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। असम की नाउबोइचा विधान सभा सीट से Achyut Das, AAP से, Basanta Das, Asom Gana Parishad से, Bikrom Das, Voters Party International से, Dr. Joy Prakash Das, INC से उम्मीदवार हैं।

असम में नाउबोइचा विधानसभा समेत कुल 126 विधान सभाएँ हैं। असम में सरकार के गठन के लिए किसी भी दल को न्यूनतम 64 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। राज्य में पिछले दो बार लगातार भाजपा ने बहुमत हासिल किया। वर्तमान में हिमंत बिस्व सरमा असम के मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव लड़ा है जबकि कांग्रेस पार्टी ने गौरव गोगोई ने नेतृत्व में असम चुनाव में ताल ठोकी। नाउबोइचा विधान सभा के लिए पहली बार चुनाव हो रहे हैं क्योंकि यह सीट परिसीमन के बाद निर्मित हुई है।

नाउबोइचा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Nowboicha Election Result 2026

यहां देखें नाउबोइचा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Nowboicha (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें नाउबोइचा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Achyut Das Rs 4,03,013 ~ 4 Lacs+ / Rs 2,04,750 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 0 29 12th Pass Basanta Das Rs 46,27,303 ~ 46 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 37 Others Bikrom Das / Cases Age Education 0 34 12th Pass Dr. Joy Prakash Das Rs 3,28,91,466 ~ 3 Crore+ / Rs 98,69,476 ~ 98 Lacs+ Cases Age Education 2 48 Doctorate

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।