Noapara Assembly Election Result 2026 (नोआपारा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की नोआपारा विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। नोआपारा विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Manju Basu को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Sunil Singh को उम्मीदवार बनाया। नोआपारा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के मंजू बसु ने जीत हासिल की थी। नोआपारा सीट पर हार जीत का अंतर 26710 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार सुनील सिंह को हराया था।

नोआपारा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Noapara Election Result 2026

यहां देखें नोआपारा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Noapara (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें नोआपारा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Amit Kumar Shaw Rs 15,63,501 ~ 15 Lacs+ / Rs 12,00,000 ~ 12 Lacs+ Cases Age Education 0 38 Graduate Asoke Bhattacharya Rs 71,21,852 ~ 71 Lacs+ / Rs 28,61,068 ~ 28 Lacs+ Cases Age Education 0 50 Post Graduate Banti Rajak / Cases Age Education 0 33 Graduate Biplob Mitra Rs 1,50,02,803 ~ 1 Crore+ / Rs 2,70,000 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 0 46 Graduate Bishal Kumar Mandal Rs 76,403 ~ 76 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 2 30 Graduate Gargi Chatterjee / Cases Age Education 0 54 Graduate Hriday Kant Pathak Rs 96,871 ~ 96 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 69 Illiterate Izaharul Haque Rs 20,000 ~ 20 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 50 Literate Jayanta Kumar Banerjee / Cases Age Education 0 49 5th Pass Maqsud Hasan Rs 34,54,495 ~ 34 Lacs+ / Rs 11,01,000 ~ 11 Lacs+ Cases Age Education 1 51 10th Pass Mina Majumdar Rs 29,31,000 ~ 29 Lacs+ / Rs 17,85,000 ~ 17 Lacs+ Cases Age Education 0 34 12th Pass Supriyo Dey / Cases Age Education 5 31 12th Pass Trinankur Bhattacharjee Rs 61,86,247 ~ 61 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 34 Post Graduate Vikash Kumar Ram Rs 83,279 ~ 83 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 25 Graduate

नोआपारा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Noapara Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें नोआपारा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Manju Basu 2016 Madhusudan Ghose 2011 Manju Basu

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।