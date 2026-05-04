असम की न्यू-गुवाहाटी विधानसभा सीट पर कुल 5 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। असम की न्यू-गुवाहाटी विधान सभा सीट से Aditya Gogoi, AAP से, Chinmoyee Bhuyan Bardoloi, Gana Suraksha Party से, Diplu Ranjan Sarmah, BJP से, Kushal Kumar Sarmah, IND से, Santanu Bora, INC से उम्मीदवार हैं।

असम में न्यू-गुवाहाटी विधानसभा समेत कुल 126 विधान सभाएँ हैं। असम में सरकार के गठन के लिए किसी भी दल को न्यूनतम 64 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। राज्य में पिछले दो बार लगातार भाजपा ने बहुमत हासिल किया। वर्तमान में हिमंत बिस्व सरमा असम के मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव लड़ा है जबकि कांग्रेस पार्टी ने गौरव गोगोई ने नेतृत्व में असम चुनाव में ताल ठोकी। न्यू-गुवाहाटी विधान सभा के लिए पहली बार चुनाव हो रहे हैं क्योंकि यह सीट परिसीमन के बाद निर्मित हुई है।

न्यू-गुवाहाटी विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | New Guwahati Election Result 2026

यहां देखें न्यू-गुवाहाटी की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

New Guwahati (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें न्यू-गुवाहाटी विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Aditya Gogoi Rs 76,00,000 ~ 76 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 38 12th Pass Chinmoyee Bhuyan Bardoloi Rs 79,23,800 ~ 79 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 46 Graduate Professional Diplu Ranjan Sarmah / Cases Age Education 0 50 Graduate Kushal Kumar Sarmah Rs 1,55,56,993 ~ 1 Crore+ / Rs 16,51,336 ~ 16 Lacs+ Cases Age Education 0 62 Graduate Santanu Bora Rs 1,96,76,408 ~ 1 Crore+ / Rs 1,29,13,715 ~ 1 Crore+ Cases Age Education 0 44 Graduate Professional

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।