लोकतंत्र का महापर्व यानी लोकसभा चुनाव जारी हैं। जिसके पांचवे तरण के तहत 6 मई को 7 राज्यों की 51 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक ऐसा फोटो सामने आया है जो एक मिसाल पेश कर रहा है। दरअसल न्यूज एंजेंसी ANI ने सोमवार करीब 12 बजे एक पोस्ट किया। जिसमें एक शख्स अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद वोट डालने आया दिख रहा है। बता दें कि फोटो मध्य प्रदेश के छतरपुर का है। फोटो में शख्स के बाल मुंडे हैं और वो सफेद कपड़ों में नजर आ रहा है। इस फोटो के सामने आने के बाद ही सोशल मीडिया पर इसको लेकर रिएक्शन सामने आ रहे हैं।

Madhya Pradesh: A man in Chhatarpur arrives to vote, after his father’s last rites earlier today. #LokSabhaElections2019 #Phase5 pic.twitter.com/99YoCEJ7Ch

— ANI (@ANI) May 6, 2019