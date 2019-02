आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की एक दिन की भूख हड़ताल सोमवार को विपक्षी नेताओं का रैली स्थल बनी रही। एक महीने से भी कम समय में यह दूसरा मौका है जब विपक्षी नेता सरकार के खिलाफ एकजुट हुए हैं। इसके साथ ही उनके मंच पर एनडीए के सहयोगी पार्टी शिवसेना के सांसद संजय राउत भी दिखे। संजय राउत ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ मंच भी साझा किया। राज्य के मुद्दों को एक केंद्रीय मंच पर उठाने के लिये नायडू ने आंध्र भवन में प्रदर्शन शुरू किया, जहां कई विपक्षी नेता उनके समर्थन में पहुंचे।

नायडू से मुलाकात करने वाले नेताओं में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) के अध्यक्ष फारुक अब्दुल्ला, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के माजिद मेमन, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन, द्रमुक के तिरुचि शिवा, लोकतांत्रिक जनता दल के शरद यादव, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी (सपा) के संस्थापक मुलायम सिंह यादव शामिल हैं। पिछली बार 19 जनवरी को 22 विपक्षी दल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ एकजुट हुई थीं।

Madhya Pradesh CM Kamal Nath, Congress leader Digvijaya Singh and Shiv Sena MP Sanjay Raut at Andhra Pradesh CM & TDP Chief N Chandrababu Naidu’s day-long fast in AP Bhawan,Delhi. pic.twitter.com/Nj6jZ0vmb9

— ANI (@ANI) February 11, 2019