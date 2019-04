शरद पवार ने PM मोदी को बताया ‘राष्ट्रीय विपदा’ कहा- लोकसभा चुनाव में हराना जरूरी

लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर आए दिन नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने सोमवार (8 अप्रैल 2019) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने पीएम मोदी को सीधे-सीधे ‘राष्ट्रीय विपदा’ बताया। शरद पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ‘राष्ट्रीय विपदा’ हैं और देश को सुरक्षित रखने के लिए लोकसभा चुनाव में उन्हें हराना जरूरी है।

पवार ने कहा कि मोदी को ना तो देश का नेतृत्व करने में विपक्ष की क्षमता की बात करनी चाहिए और ना ही पवार परिवार में एकता की। उन्होंने कहा कि संप्रग ने 2004 से लेकर एक दशक तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को अच्छी तरह चलाया था। राकांपा संप्रग का हिस्सा थी। पवार ने कहा, ‘हम देश अच्छे से चला सकते हैं। मोदी को हमारी क्षमता की फिक्र करने की जरूरत नहीं है।’ पवार ने वर्धा की एक रैली में अपने खिलाफ निजी हमले के लिए भी प्रधानमंत्री की आलोचना की। मोदी ने वर्धा की रैली में कहा था कि पवार की राकांपा से पकड़ कमजोर हो गयी है और उनके परिवार में विवाद चल रहा है।

Sharad Pawar: He had passed a remark in Wardha recently, that there's dispute in my(Pawar's)family. Where's the dispute? We work in different areas but live together amicably. While my house is full, no one knows who's in his family. He shouldn't talk about other's houses.(07.04) https://t.co/DWxwdoeHxv

