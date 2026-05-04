Nazira Assembly Election Result 2026 (नाज़िरा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की नाज़िरा विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। नाज़िरा विधानसभा सीट पर इस बार Indian National Congress ने Debabrata Saikia को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Mayur Borgohain को उम्मीदवार बनाया। नाज़िरा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Indian National Congress के देबब्रता सैकिया ने जीत हासिल की थी। नाज़िरा सीट पर हार जीत का अंतर 683 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार मयूर बोरगोहेन को हराया था।

नाज़िरा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Nazira Election Result 2026

यहां देखें नाज़िरा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Nazira (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें नाज़िरा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Debabrata Saikia Rs 5,76,60,095 ~ 5 Crore+ / Rs 1,98,77,189 ~ 1 Crore+ Cases Age Education 2 61 Graduate Dilip Sahu Rs 17,00,000 ~ 17 Lacs+ / Rs 63,280 ~ 63 Thou+ Cases Age Education 0 40 8th Pass Dilwar Hussain / Cases Age Education 0 49 12th Pass Gufranur Rohman Rs 4,49,839 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 53 10th Pass Joyram Charaimuria Rs 19,00,000 ~ 19 Lacs+ / Rs 10,00,000 ~ 10 Lacs+ Cases Age Education 0 60 10th Pass Kanak Gogoi / Cases Age Education 0 50 Post Graduate Mayur Borgohain Rs 2,91,81,189 ~ 2 Crore+ / Rs 1,23,55,440 ~ 1 Crore+ Cases Age Education 0 44 Graduate Pankaj Mahanta Rs 7,88,000 ~ 7 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 39 Graduate Professional

नाज़िरा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Nazira Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें नाज़िरा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Debabrata Saikia 2016 Debabrata Saikia 2011 Sri Debabrata Saikia

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।