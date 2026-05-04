Nayagram Assembly Election Result 2026 (नयाग्राम विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की नयाग्राम विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। नयाग्राम विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Dulal Murmu को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Bakul Murmu को उम्मीदवार बनाया। नयाग्राम सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के दुलाल मुर्मू ने जीत हासिल की थी। नयाग्राम सीट पर हार जीत का अंतर 22754 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार बकुल मुर्मू को हराया था।

नयाग्राम विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Nayagram Election Result 2026

यहां देखें नयाग्राम की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Nayagram (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें नयाग्राम विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Amiya Kisku Rs 1,05,42,911 ~ 1 Crore+ / Rs 14,38,705 ~ 14 Lacs+ Cases Age Education 0 48 Graduate Banka Chand Mandi Rs 1,04,27,997 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 63 12th Pass Dhiren Murmu / Cases Age Education 0 42 10th Pass Dilip Kumar Kisku Rs 2,134 ~ 2 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 34 Post Graduate Dr. Pulin Bihari Baske Rs 1,60,27,667 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 59 Graduate Professional Dulal Murmu / Cases Age Education 0 49 Post Graduate Jiten Saren Rs 1,10,000 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 36 12th Pass Kalicharan Beshra Rs 8,39,297 ~ 8 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 42 8th Pass Prasanta Murmu / Cases Age Education 0 48 10th Pass

नयाग्राम में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Nayagram Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें नयाग्राम में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Dulal Murmu 2016 Dulal Murmu 2011 Dulal Murmu

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।