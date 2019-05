लखनऊ के मडियांव इलाके में पड़ोसियों से विवाद होने के बाद एक सब-इंस्पेक्टर ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। मामला मंगलवार रात का है। सब-इंस्पेक्टर प्रतापगढ़ में तैनात है। पुलिस ने इस आपसी विवाद बताते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही, उसकी सर्विस रिवॉल्वर भी जब्त कर ली है। इस घटना में 3 लोग घायल हो गए हैं।

Lucknow: Amit Kumar, a Sub-Inspector posted in Pratapgarh, opened fire last night following an argument with his neighbour in Madiyaon. Police say "It's a personal dispute. 3 people injured. Accused apprehended, his service weapon seized. Case registered. Action being taken." pic.twitter.com/0YGi8pARjZ