उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में सराय ख्वाजा के पास लगे बीएसएनएल टावर में रविवार को आग लग गई। घटना की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थीं।

Jaunpur: Fire broke out in a BSNL tower near Sarai Khawaja due to short circuit earlier today. Four fire tenders are at the spot. More details awaited. pic.twitter.com/0cqQSlRqdx